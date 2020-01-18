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أزمة بين روما وإنتر ميلان بسبب سوق الإنتقالات

السبت 18/يناير/2020 - 11:33 ص
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روما وإنتر ميلان
روما وإنتر ميلان
الفجر الرياضي
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أفاد تقرير صحفي إيطالي، صادر اليوم السبت أن نادي روما يفكر في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه إنتر ميلان، بعد فشل الصفقة التبادلية بين الفريقين.

وأكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن العلاقة بين ناديي روما وإنتر ميلان تدهورت بشكل كبير، مشيرة إلى أن محامي الجيالوروسي يقيمون إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإنتر، بسبب الأضرار التي لحقت بصورة سبينازولا.

ونوهت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم، إلى أن كلا اللاعبين يشعران بخيبة أمل، موضحة أن سبينازولا شعر كأنه لاعب لإنتر في الأيام الأخيرة الماضية.

وأتمت الصحيفة تقريرها ، أن ماتيو بوليتانو بكى عندما وصلته أخبار فشل الصفقة، وغادر إلى ميلانو مساء أمس الجمعة، دون أن يدلي بأي تصريح.

يذكر أن روما كان على أعتاب التعاقد مع ماتيو بوليتانو لاعب إنتر، وفي المقابل، سينضم ليوناردو سبينازولا إلى النيراتزوري، قبل أن يفشل الفريقان في التوصل لاتفاق بعد رغبة إنتر في تغيير بعض شروط الصفقة.

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