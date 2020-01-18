Advertisements
Advertisements
Advertisements

صبا مبارك تلفت الأنظار بعد "غمزة" للفنان تيم حسن (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
صبا مبارك
صبا مبارك
Advertisements
لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار بعدما قامت بغمزة للفنان السوري تيم حسن، وذلك على هامش حضورهما في حفل إطلاق "مجموعة MBC" عن "شاهد" الجديد، لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD)، في "دار دبي للأوبرا".

وخلال مرور حسن على السجادة الحمراء أمام مبارك لم يتمكنا من السلام على بعضهما، فعاجلت صبا مبارك بغمز تيم، وأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتداوله بشكل واسع.

وظهرت صبا مبارك في الحفل بالشعر القصير، وأثارت إعجاب الكثيرين باختيارها اللون الأحمر عنوانًا لإطلالتها الكاملة في هذا الحفل.

وأُقيم حفل الإطلاق بحضور كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ ومعالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة؛ ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل ابراهيم؛ والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي؛ وحشد من الضيوف والوجوه العامة؛ والرؤساء التنفيذيين؛ وشركاء الأعمال؛ وأبرز نجمات ونجوم الأعمال المعروضة؛ إلى أهل الصحافة والإعلام، فيما أضاء شعار "شاهد" الجديد برج خليفة، مُبهرًا الحاضرين والمشاهدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غمزة صبا مبارك لتيم حسن غمزة صبا مبارك صبا مبارك وتيم حسن صبا مبارك دبي دار دبي للاوبرا حفل شاهد نت حفل شاهد تيم حسن

أخبار تهمك

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ 14 دقيقة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"بن راشد": الإمارات اختارت صناعة المستقبل

محمد بن راشد يستعرض مع فريق عمله جلسة العصف الذهني

محمد بن راشد يتلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي

حكايات اليوم.. إلغاء معاهدة 1936.. وأرنولد شوارزنيجر يحكم ولاية كاليفورنيا

الإمارات تضع حجر الأساس لمشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في المنطقة

محمد بن راشد يحتفل بعيد الفطر 2019 مع أسرته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status