صبا مبارك تلفت الأنظار بعد "غمزة" للفنان تيم حسن (فيديو)

لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار بعدما قامت بغمزة للفنان السوري تيم حسن، وذلك على هامش حضورهما في حفل إطلاق "مجموعة MBC" عن "شاهد" الجديد، لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD)، في "دار دبي للأوبرا".





وخلال مرور حسن على السجادة الحمراء أمام مبارك لم يتمكنا من السلام على بعضهما، فعاجلت صبا مبارك بغمز تيم، وأثار المشهد إعجاب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتداوله بشكل واسع.





وظهرت صبا مبارك في الحفل بالشعر القصير، وأثارت إعجاب الكثيرين باختيارها اللون الأحمر عنوانًا لإطلالتها الكاملة في هذا الحفل.





وأُقيم حفل الإطلاق بحضور كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ ومعالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة؛ ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل ابراهيم؛ والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي؛ وحشد من الضيوف والوجوه العامة؛ والرؤساء التنفيذيين؛ وشركاء الأعمال؛ وأبرز نجمات ونجوم الأعمال المعروضة؛ إلى أهل الصحافة والإعلام، فيما أضاء شعار "شاهد" الجديد برج خليفة، مُبهرًا الحاضرين والمشاهدين.



