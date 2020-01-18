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النني يهدد بشكتاش لهذا السبب

السبت 18/يناير/2020 - 11:23 ص
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النني
النني
الفجر الرياضي
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دخلت علاقة محمد النني نجم منتخب مصر، وفريقه الحالي بشكتاش التركي، في مرحلة الخلافات بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأفادت تقارير صحفية تركية أن النني وجه تحذيراً لإدارة النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر موقع (Haberkartali)، أن التتي قد أرسل هو وزميله فيكتور رويز إنذاراً للإدارة لعدم تقاضيهما المستحقات منذ شهر أكتوبر الماضي.

ويلعب محمد النني هذا الموسم على سبيل الإعارة قادمًا من فريق آرسنال الإنجليزي، كما قد ارتبط اسم النني مؤخرًا بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي.

يذكر أن الدولي المصري محمد النني قد انضم إلى آرسنال في يناير 2016 بعد تألقه بشكل ملحوظ مع بازل السويسري، لكنه لم يشارك أساسيًا في صفوف الجانرز، ثم رحل إلى بشكتاش التركي في الموسم الحالي.
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مصر بشيكتاش النني الكرة العالمية الدوري المصري الدروي التركي

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