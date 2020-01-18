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عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

السبت 18/يناير/2020 - 11:18 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن مسئولو الدروايش في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات ثنائي الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ووافق النادي الأهلي، على رحيل الثنائي صالح جمعة وحسين السيد إلى صفوف الإسماعيلي هذا الشتاء.

وأكد المصدر أن ثنائي الأهلي قد وافقوا على الانتقال إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ويتبقى الاتفاق فقط على المبلغ المالي لإتمام الصفقة.

يذكر أن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلي، قد طالب بضرورة تدعيم صفوف الفريق الأصفر دفاعيًا وهجوميًا.

وكانت قد أثيرت خلال الـ48 ساعة الماضية أزمة اللاعب صالح جمعة عقب تصريحات منسوبة للاعب بأنه يتعرض للظلم داخل النادي الأهلي، والتجاهل من المدير الفني للفريق رينيه فايلر.

وتصدر نادي الزمالك المشهد ليعرض على اللاعب ضمه، من أجل تعويض رحيل كهربا للأهلي ورد الدين للفريق الأحمر في التوقيع مع نجمه.
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