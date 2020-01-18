في عيد الغطاس.. صلوات اللقان لطرد الأرواح الشريرة



تقوم الكنيسة ببعض الصلوات الخاصة جدا بقداس عيد الغطاس، حيث يتضمن القداس الخاص بعيد الغطاس، صلاة "اللقان"، وهي عبارة عن صلاة خاصة جدا تقوم بها الكنيسة ثلاث مرات بالسنة في الغطاس، وفي خميس العهد، وعيد الرسل، وهي صلاة لطرد الأرواح الشريرة ومباركة المرضى وتبريك المياه، وتستخدم في التبريك داخل المنازل.





واللقان اسم يوناني إشارة للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان الماء، أما عن طقس صلاة اللقان في عيد الغطاس، فتُقرأ فيه نبوات من العهد القديم.





كما سيقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بترأس قداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية الأحد المقبل.





من جهه أخرى تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية والشعب القبطي، برامون الغطاس، وهو عبارة عن صيام لمدة 3 أيام يبدأ من يوم الجمعة وتنتهي مع نهاية قداس عيد الغطاس المجيد فجر الاثنين القادم.

يعتبر عيد الغطاس من أحد أهم الأعياد القبطية والكنسية الهامة، وهو تذكير لتعميد يسوع المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، وهو الطقس الذي اتبعته الكنائس المسيحية كرمز لتعميد المسيح، إذ يعد من "الأعياد السيدية الكبرى"، وترتبط به عدة طقوس وعادات مثل: «أكل القصب، والقلقاس، والحمص، والبرتقال، واليوسفي.