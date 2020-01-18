التفاصيل الكاملة بشأن علاقة منة عرفة بعلي غزلان

تتردد أقاويل بشأن علاقة عاطفية تربط منة عرفة الفنانة الشابة، باليوتيوبر الشهير علي غزلان، وتطاردهم الشائعات ولا أحد يعلم حقيقة هذا الأمر.





منة عرفة تثير الجدل





وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن خطوبة منة عرفة وعلي غزلان؛ يرجع ذلك إلى ظهورهما سويًا، في أكثر من مناسبة وجمعهما أكثر من موقف، ما زاد من احتمالية صحة الأنباء.





حقيقة ارتباطهما





وأثار علي غزلان الجدل حول علاقته بالفنانة منة عرفة عندما نشر عبر صورة تجمعهما، بشكل يوصح قربهما ببعض، وأن هناك تطورًا في علاقتهما.





على غزلان ومنة عرفة





وزاد تعليق علي غزال على صورته مع منة عرفة من الشكوك حول العلاقة، ويرى الكثيرون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا دليل تأكيد على علاقتهما، إذا كتب على الصورة: ": "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".





خطوبة منة عرفة





وأكدت الفنانة بدرية طلبة أنباء خطوبة منة عرفة بعلي غزال، بتعليق من حسابها الرسمي، مهنئًة الممثلة الشابة، بخطوبتها، داعيًة لها التوفيق في حياتهما.





آخر أعمل منة عرفة





وقدمت منة عرفة مسلسلًا في موسم رمضان 2019 الماضي، حيث أدت دورًا مهمًا في مسلسل "شقة فيصل"، يطولة كريم عبدالعزيز، وأيتين عامر.







