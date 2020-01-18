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عاجل.. وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد

السبت 18/يناير/2020 - 10:20 ص
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أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وكالات
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وصل أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، حاملا رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي برهم صالح.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إنّ "الصفدي" سيلتقي أيضاً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ونظيره العراقي محمد علي، ويعقدان مباحثات لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أخر تطورات الأوضاع بالمنطقة.

وذكر مصدر في الخارجية العراقية، إن "الصفدي وصل صباح اليوم إلى بغداد"، مبينا أن "وزير الخارجية الأردني يحمل معه رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين".

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