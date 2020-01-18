أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم





استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 18-1-2020 في الأسواق، وذلك بعدما شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا في بعض المناطق وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار بورصة الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 28 جنيه، و سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 31 إلى 32 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه​​، و سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، و سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.





واستقر سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض عن معدلات تراوحت من 32 إلى 35 جنيه، و سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه، و سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.





أسعار البيض في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه، و سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.





أسعار الكتاكيت اليوم السبت

بلغ سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه، فيما سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.







