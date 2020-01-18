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أستاذ بالجامعة الأمريكية يوضح ميزة السكن في العاصمة الجديدة

السبت 18/يناير/2020 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إن مصر تنفذ 13 مدينة جديدة، تعد العاصمة الإدارية الجديدة أكبرهم، مؤكدا أنها نقلة نوعية جديدة لمصر.
وأشار "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مدينة نقية، نسبة التلوث بها قليلة، وتبنى بأسلوب مرشد للطاقة، معتبرا أن من سيقطن إحدى مدن الجيل الرابع، فأنها ستساعده للرقي بإمكانياته.
وأضاف الأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن مصر خلال 5 سنوات تنقل مدنها إلى نقلة حضارية غير مسبوقة، وهو ما يعد طفرة في تاريخ مصر.
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