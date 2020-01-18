"ضحكتك مكانتش بتفارق وشك".. هكذا نعت هاجر الشرنوبى الراحل إبراهيم فرح

نعت الفنانة هاجر الشرنوبى الفنان الراحل إبراهيم فرح، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هاجر صورتين لها برفقة بالفنان الراحل إبراهيم فرح، وعلقت على الصور قائلة :"مع السلامة يافنان، يا أطيب خلق الله يا أصفى وأنقى خلق الله".



وتابعت هاجر قائلة :"كان ليا الشرف بالشغل معاك ف فيلم راس السنة، وكان ليا الشرف بمقابلتك وضحكتك اللي مكانتش بتفارق وشك وحرفيًا وشك كان مليان طيبة وراحة، بتحسسني إن الدنيا لسة بخير".



وأضافت هاجر :" خبر وحش أوي، يارب ارحمه برحمتك الواسعة، واجعل مثواه الجنة يارب، إبراهيم فرح"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يُشار أن الفنان إبراهيم رحل عن عالمنا أمس ،داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر ناهز ال 68 عامًا، وشارك إبراهيم في العديد من الأعمال المميزة منها"قابيل"، "حرب كرموز "،الأب الروحي "، "أهو ده اللي صار"،" الخواجة عبد القادر"، "الرحلة".



يُشار أن هاجر تنتظر حاليًا عرض مسلسل "بنت القبائل"، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات من 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل،أشرف عبد الغفور ،محمد رياض،منة فضالي، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، ومن تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.