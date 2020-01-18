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أزمة جديدة بين نيمار وبرشلونة

السبت 18/يناير/2020 - 10:24 ص
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نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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أثار أحد المقربين من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، حالة الاحتقان بين اللاعب وناديه السابق برشلونة.

وصرح صديق اللاعب المقرب لجريدة "لو باريزيان" الفرنسية: "الناس لا يعرفون نيمار يعتقدون أنه فتى حفلات، ولكنه مثل كل الشباب في عمره، كما أنه كان يخرج في برشلونة أكثر مما يحدث اليوم".

وكان قد أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن عودة نيمار إلى برشلونة فشلت، وأن اللاعب يبحث حاليًا تجديد عقده مع سان جيرمان.

وواصل صديق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "فشل عودة نيمار إلى برشلونة؟ في اللحظة التي أدرك خلالها اللاعب أنه سيبقى في باريس، فإنه استثمر كل ما لديه بنسبة 1000%".

وتعيش علاقة اللاعب البرازيلي بناديه السابق برشلونة حالة من التوتر، بسبب طريقة رحيله عن النادي الكتالوني في صيف 2017، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعها ضد البارسا.

الجدير بالذكر أن الكثير من الانتقادات تطارد نيمار، بسبب تصرفاته خارج الملعب وميله لعقد الكثير من الحفلات بشكل غير احترافي.
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