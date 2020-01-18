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أسعار اللحوم اليوم السبت 18-1-2020 بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

السبت 18/يناير/2020 - 10:23 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم 
حافظت أسعار اللحوم اليوم السبت 18- 1-2020 على ثباتها في السوق المحلي، وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلي خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية
سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، وسجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، بينما سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

وفي محلات الجزارة سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، وبلغت أسعار اللحوم الضأن من 125 وحتى 150جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وتراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية
 أما المجمعات الاستهلاكية سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، وسجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.

واستقرت أسعار أصناف اللحوم المختلفة أيضًا في منافذ بيع وزارة الزراعة حيث تراوح سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.


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