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تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية في المنوفية بـ20 جنيها

السبت 18/يناير/2020 - 10:27 ص
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الطلاب
الطلاب
أحمد الباهي
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لا تزال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عاجزة عن حفظ سرية الامتحانات ومنع تسريبها للطلاب، وبدا ذلك واضحًا، أمام تسريب امتحان مادة اللغة العربية، يوم الأربعاء الماضي، للصف الثالث الإعدادي، ثم تداول الطلبة امتحان الجبر، في اليوم التالي.
ولم يستطع مختار شاهين، وكيل وزارة التعليم تدارك خطأه، حتى تداول الطلاب منتصف ليلة أمس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية، وباتت تُباع في المكتبات بمبلغ زهيد، بلغ عشرين جنيهًا فقط، الأمر الذي أغضب أولياء الأمور، متهمين إدارة التعليم في المنوفية بفشلها فشلاً ذريعًا.



وفي مدينة قويسنا، لم يختلف الحال كثيرًا، عن باقي المراكز، ولكن طارق الحداد، مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، قرر إرسال الامتحان في تمام السابعة صباحًا، لوكيل الوزارة، قبل انطلاق الامتحانات، ليؤكد له حجم المهزلة في قويسنا.


ويقول "الحداد"، نحن وصلنا لمرحلة سوداء في التعليم، فقط عشرون جنيهًا كافية للحصول على الامتحانات، وتساوى جميع الطلاب -المجتهد والضعيف- في خانة النجاح، وحصد أعلى الدرجات، وأشار إلى تأكده من عملية التسريب عقب مقارنة الامتحان المُسرب بأوراق الامتحان صباح اليوم فور انتهائه.


وعلق "الحداد" ساخرًا: "20 جنيه يا بلاش، ونوفر على أولياء الأمور مصاريف دروس السنة، وكله هينجح تحت قيادة وكيل الوزارة الحالي"، ووجه مناشدة لوزير التعليم، بالتدخل لمعالجة الإهمال المستمر، والذي يهدد العملية التعليمية برمتها في المحافظة.

تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية في المنوفية بـ20 جنيها
تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية في المنوفية بـ20 جنيها
تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية في المنوفية بـ20 جنيها
تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية في المنوفية بـ20 جنيها
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تسريب الامتحان امتحانات الإعدادية امتحانات امتحان التربية والتعليم

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