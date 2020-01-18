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تسريب امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

السبت 18/يناير/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
ريم محمود
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، امتحان اللغة الإنجليزية، لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة، بعد بدء الامتحان بدقائق.


وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسباب صعوبة امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

وقالت المصادر في تصريح إلى "الفجر" إنه توجد تعليمات صريحة، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على التفكير أكثر من الحفظ؛ لذلك تحرص المحافظات على أن يكون الامتحان، قائما على إعمال العقل.


وأشارت المصادر إلى أنه توجد إحصائيات أعدتها الوزارة، أثبتت أن طلاب الشهادة الإعدادية، أصبحوا لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلقون الشرح، وعدد كبير منهم لا يذهب للمدرسة، ويعتمد فقط على الدروس، وأن الغرض من صعوبة الامتحانات هو اعتماد الطلاب على العقل والفهم أكثر من الحفظ، وأن يعود طلاب الشهادة الإعدادية مرة أخرى، للمدارس، ويحضرون الحصص.

 

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت، الامتحانات، بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

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الكلمات المفتاحية

تسريب الامتحان امتحان الشهادة الإعدادية التربية والتعليم

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