Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. بدء تسليم وحدات الإسكان لمحدودي الدخل بـ"بدر"

السبت 18/يناير/2020 - 10:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يبدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت تسليم عدد من الوحدات السكنية، لمستحقيها من محدودى الدخل بمدينة بدر، ويعقب ذلك تفقد لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدينة.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إنه جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2: 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتمامًا كبيرًا بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.

‫وقال المهندس عمار مندور، جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحًا أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

محدودى الدخل الاقتصاد اليوم الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز بدر: تنفيذ 10296 وحدة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة بتكلفة 3.651 مليار جنيه

الوزراء: الهيئة الهندسية تنتهي من 95 عمارة ببدر لتسليمها للمستحقين

وزير الإسكان: تنفيذ 3336 وحدة بـ"سكن مصر" و1104 وحدات بـ"JANNA"

وزير الإسكان: جار تنفيذ 2520 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى"

قافلة طبية توفر الكشف والعلاج المجاني لسكان مدينة بدر (صور)

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية والخدمية بمدينة الشروق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status