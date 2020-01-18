اليوم.. بدء تسليم وحدات الإسكان لمحدودي الدخل بـ"بدر"

يبدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت تسليم عدد من الوحدات السكنية، لمستحقيها من محدودى الدخل بمدينة بدر، ويعقب ذلك تفقد لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدينة.



وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إنه جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2: 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتمامًا كبيرًا بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.



‫وقال المهندس عمار مندور، جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحًا أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.







