الآثار تكشف موعد افتتاح قصر البارون

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع تطوير المتاحف بوزارة الآثار، إن نسبة أعمال التجديد في قصر البارون تجاوزت 90%، موضحا أن القصر أهمل لسنوات طويلة، ولهذا كان ترميمه ضروريا حفاظا على السلامة الإنشائية.



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن قصر البارون من المباني النادرة في مصر، موضحا أن عملية ترميم القصر قام متخصصين، حيث أنهم يستهدفون من وراء عملية الترميم أن يعود القصر لصورته الأولى.



وأضاف رئيس قطاع تطوير المتاحف بوزارة الآثار، أنهم استخدموا نفس الألوان القديمة للقصر، لافتا إلى أنهم في المراحل النهائية من أعمال التجديد، متوقعا افتتاح المتحف خلال أسابيع.

