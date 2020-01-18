أحمد صلاح حسني ناعيًا إبراهيم فرح:



نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة للفنان إبراهيم فرح وذالك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقا عليها قائلا: "البقاء لله الأستاذ إبراهيم فرح".



على الجانب الآخر علق الجمهور بطريقة توحي بالفز سماع الخبر، وشدة الحزن على الفقيد، قائلين "الدنيا ملهاش أمان، لسة شايفاه في إعلان لختم النمر، يعني ما هيشوف المسلسل، ربنا يرحمة.



ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.