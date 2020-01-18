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تداول امتحانات "الفيزياء والتاريخ" للصف الثاني الثانوي على الـ"فيسبوك"

السبت 18/يناير/2020 - 10:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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تداول طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات التاريخ والفيزياء على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك بعد بدء اللجان بـ 15 دقيقة، إذ كشفت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح تحقيق في هذا التداول ومعرفة الأسباب.

ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم السبت، امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث يتم عقد الامتحان على التابلت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر ظهرًا.

كان قد قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة رصدت عدد محدود من الحالات حيث الغش الإلكتروني عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحدًا من قبل!"
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