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بسبب الطقس.. مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين في باكستان

السبت 18/يناير/2020 - 09:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم السبت، عن مصرع 105 أشخاص في مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرا.

وذكرت الهيئة - في تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة وأوردته قناة (سماء تي في) الباكستانية - أن 96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن 1295 منزلا تضرروا بشدة بسبب الثلوج التي أدت أيضا إلى إغلاق عدة طرق في أقاليم (خيبر بختونخوا، بلوشستان، جيلجيت بالتستان، آزاد كشمير).

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