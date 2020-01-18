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سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2020 في الأسوق المحلية

السبت 18/يناير/2020 - 09:30 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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حافظ سعر الذهب اليوم في السوق المحلى على استقرارها، بعد الارتفاع الذي شهدته خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي كان أخرها خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة جنيهين، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

سعر "عيار 18"  بلغ  586 جنيه للجرام

سعر "عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام
 
 سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5488 جنيه.


أسعار الذهب العالمية اليوم 

 ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعى بنسبة 0.4%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1556.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار أمس الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعى منذ يناير 2017.
 
وقفز البلاتين 0.9% إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار فى الجلسة السابقة، وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 18.02 دولار للأوقية.
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