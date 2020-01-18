Advertisements
Advertisements
Advertisements

علوم القاهرة تساهم في حل مشكلة المياه "بواحة الجارة"

السبت 18/يناير/2020 - 09:56 ص
Advertisements
واحة الجارة
واحة الجارة
أية حمروشي ـ تصوير عبير أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد مصطفى أحمد غباشي، أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء، بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن واحة سيوة ومحيطها متضمنة واحة الجارة، لها موقع استراتيجي على الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية، إذ تعد منطقة واعدة لغرض التنمية المستدامة وخلق مجتمعات جديدة تعتمد على الزراعة الصحراوية وتحتاج إلى تقييم مدى صالحيتها للزراعة واستخداماتها اليومية

وأضاف غباشي، في تصريحاته إلى "الفجر"، أن المنطقة يوجد بها بنية أساسية تتمثل في طريق مرسى مطروح – سيوه، والذي يعتبر من أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين الواحة والساحل الشمالي،  ما ساعد على معرفة مصادر المياه الموجودة بهذه المنطقة، وتحديد مدى صالحيتها.

وأشار إلى أنه تم استخدام العديد من طرق الدراسة، والمعلومات الجيولوجية السطحية، وتحت سطحية لعمل النموذج الهيدروجيولوجي المتكامل للمنطقة، ومعرفة أماكن تجمع المياه الجوفية وكيفيه إدارتها أيضًا، إذ تم وضع تصورللحوض الترسيبي للمنطقة، باستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية للمنطقة، وصور الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه تم استخدام المسوحات الجيوفيزيقية المكونة من المغناطيسية الجوية والأرضية، بالإضافة إلى عمل المسح الكهربي في استنباط وامتداد التحت السطحي للتراكيب الجيولوجية الموجودة بمنطقة الدراسة وبصفة خاصة تحديد الخزان المائي التحت سطحي ونوعية وجوده المياة وإمكانية استخدامها مستقبلًا كمياه للشرب والزراعة.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء، بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن المشروع له عدة نتائج تتلخص فيما يلي:

- قام فريق بحثي من جامعة القاهرة والجامعات المصرية بعمل مسح جيوفيزيقي بمنطقة واحة الجارة في منتصف الصحراء الغربية، بهدف تقييم الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة، واقتراح الاستخدام الأمثل للمياه.

- قام الفريق أيضا بعمل مسح كهربي مفصل لواحة سيوة، والوقوف على وضع الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة، واستعرض المشاكل المائية التي يتعرض لها سكان الواحة.

- تم عمل مسح مغناطيسي بطول يقارب الـ70 كيلو مترًا طولي ممتد من غرب إلى شرق واحة سيوة، وعلى الطريق الممتد من سيوة إلى الجارة للوقوف على التراكيب الجيولوجية المؤثرة على المنطقة.

- عمل خرائط جيولوجية وجيوفيزيقية والقطاعات الكهربائية والمغناطيسية، التي تبين الوضع الجيولوجي والمائي للخزان الجوفي بالواحتان.

- ترسيخا للدور الذي تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع خاصة المجتمعات النائيه، قام الفريق 
بزيارة قرية أم الصغير بواحة الجارة بالصحراء الغربية، واطلع على المشاكل المجتمعية الخاصة بالزراعة والمياه بالواحة.

Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 41 دقيقة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status