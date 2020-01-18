علوم القاهرة تساهم في حل مشكلة المياه "بواحة الجارة"

قال الدكتور محمد مصطفى أحمد غباشي، أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء، بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن واحة سيوة ومحيطها متضمنة واحة الجارة، لها موقع استراتيجي على الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية، إذ تعد منطقة واعدة لغرض التنمية المستدامة وخلق مجتمعات جديدة تعتمد على الزراعة الصحراوية وتحتاج إلى تقييم مدى صالحيتها للزراعة واستخداماتها اليومية





وأضاف غباشي، في تصريحاته إلى "الفجر"، أن المنطقة يوجد بها بنية أساسية تتمثل في طريق مرسى مطروح – سيوه، والذي يعتبر من أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين الواحة والساحل الشمالي، ما ساعد على معرفة مصادر المياه الموجودة بهذه المنطقة، وتحديد مدى صالحيتها.





وأشار إلى أنه تم استخدام العديد من طرق الدراسة، والمعلومات الجيولوجية السطحية، وتحت سطحية لعمل النموذج الهيدروجيولوجي المتكامل للمنطقة، ومعرفة أماكن تجمع المياه الجوفية وكيفيه إدارتها أيضًا، إذ تم وضع تصورللحوض الترسيبي للمنطقة، باستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية للمنطقة، وصور الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه تم استخدام المسوحات الجيوفيزيقية المكونة من المغناطيسية الجوية والأرضية، بالإضافة إلى عمل المسح الكهربي في استنباط وامتداد التحت السطحي للتراكيب الجيولوجية الموجودة بمنطقة الدراسة وبصفة خاصة تحديد الخزان المائي التحت سطحي ونوعية وجوده المياة وإمكانية استخدامها مستقبلًا كمياه للشرب والزراعة.





وأوضح أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء، بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن المشروع له عدة نتائج تتلخص فيما يلي:





- قام فريق بحثي من جامعة القاهرة والجامعات المصرية بعمل مسح جيوفيزيقي بمنطقة واحة الجارة في منتصف الصحراء الغربية، بهدف تقييم الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة، واقتراح الاستخدام الأمثل للمياه.





- قام الفريق أيضا بعمل مسح كهربي مفصل لواحة سيوة، والوقوف على وضع الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة، واستعرض المشاكل المائية التي يتعرض لها سكان الواحة.





- تم عمل مسح مغناطيسي بطول يقارب الـ70 كيلو مترًا طولي ممتد من غرب إلى شرق واحة سيوة، وعلى الطريق الممتد من سيوة إلى الجارة للوقوف على التراكيب الجيولوجية المؤثرة على المنطقة.





- عمل خرائط جيولوجية وجيوفيزيقية والقطاعات الكهربائية والمغناطيسية، التي تبين الوضع الجيولوجي والمائي للخزان الجوفي بالواحتان.





- ترسيخا للدور الذي تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع خاصة المجتمعات النائيه، قام الفريق