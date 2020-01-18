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بعد الحرائق.. العواصف والأمطار تُغرق أستراليا

السبت 18/يناير/2020 - 09:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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تعرضت أجزاء من الساحل الشرقي لأستراليا للعواصف الشديدة اليوم السبت، مما تسبب في سقوط بعض حرائق الغابات التي دمرت المنطقة منذ شهور، ولكنها تسببت في إغلاق الطرق، والفيضانات المفاجئة.

وتراجعت المخاوف من الدخان الناجم عن الحرائق، التي تعطل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، حيث كان من المقرر أن تبدأ البطولة الرئيسية يوم الاثنين.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، لا تزال السلطات تقاتل ما يقرب من 100 من الحرائق - جزء من حرائق الغابات التي أودت بحياة 29 شخصًا منذ سبتمبر، ودمرت أكثر من 2500 منزل وحرقت ما يقرب من ثلث مساحة ألمانيا.

وتتعامل فيكتوريا، ونيو ساوث ويلز، وكوينزلاند، وهي ثلاث من الولايات الأكثر تضررًا من الجفاف وحرائق الغابات، والآن مع هطول الأمطار في عدة مناطق.

وتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في ولاية كوينزلاند اليوم السبت، حيث حصلت الولاية على بعض من أشد الأمطار التي تشهدها أستراليا منذ شهور، في حين انقطعت الكهرباء في أجزاء من نيو ساوث ويلز بعد ليلة عاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على موقع تويتر اليوم السبت، "هطلت الأمطار الغزيرة الغزيرة لكن ما زالت الأمطار والعواصف الرعدية ممكنة حتى نهاية الأسبوع".

وشهدت أجزاء من جنوب كوينزلاند ثلاثة أمطار شهريًا خلال الليل، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة، على الرغم من أن بعض المناطق السكنية قد غمرت المياه وأغلقت العديد من حدائق الدولة ومناطق الجذب السياحي.

ورحبت أجهزة إطفاء نيو ساوث ويلز بالمطر، الذي قالوا على موقع تويتر إنه سيساعد في السيطرة على 75 حريقًا مشتعلًا في الولاية، منها 25 حريقًا لم يتم احتواؤها بعد، ولكنهم قالوا أيضًا إن بعض مناطق الإطفاء لم تشهد أي أمطار حتى الآن.

وتم توقع مزيد من العواصف الحميدة لفيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تعرضت بالفعل هذا الأسبوع لعواصف شديدة ودخان غير صحي من حرائق الغابات.

ولا يزال هناك أكثر من عشر حرائق مشتعلة في فيكتوريا اليوم السبت، حيث يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق كبير في المنطقة الجبلية بالولاية، أي خمسة عشر ضعف حجم مانهاتن.

كما أصدرت خدمة الطوارئ في فيكتوريا تحذيرًا بالإخلاء بسبب حريق نشب يوم السبت للجزيرة الفرنسية، وهي أكبر جزيرة ساحلية في الولاية ويبلغ عدد سكانها أقل قليلًا من 100 شخص.

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الكلمات المفتاحية

حرائق الغابات استراليا

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