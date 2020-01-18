خبير استراتيجي: نعاني أنيميا وعي بما فعله الإخوان في مصر

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك صور قاتمة نقشت في التاريخ المصري بسبب تنظيم الإخوان، مشددا على أهمية أن يكون هناك تذكير بما فعله الإخوان، معقبا: "عندنا أزمة وعي.. أنيميا وعي".

وأشار "الزنط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه لا يوجد رئيس حكم مصر من جمال عبدالناصر، والسادات، ومبارك إلا وحذر من خطورة تنظيم الإخوان، مطالبا أن يكون هناك تاريخ مكتوب يطلع عليه الأجيال عن ما فعلته تلك الجماعة.

وطالب أن يكون هناك مشروع قومي لتوعية الأجيال القادمة بخطورة المرحلة، ويرفع من وعي المواطنين، ويسوق انجازاتنا، مضيفا أن مصر لم تشهد إنجازات من عهد الخديوي إسماعيل إلا في هذه السنوات.

