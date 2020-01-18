Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير استراتيجي: نعاني أنيميا وعي بما فعله الإخوان في مصر

السبت 18/يناير/2020 - 09:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك صور قاتمة نقشت في التاريخ المصري بسبب تنظيم الإخوان، مشددا على أهمية أن يكون هناك تذكير بما فعله الإخوان، معقبا: "عندنا أزمة وعي.. أنيميا وعي".
وأشار "الزنط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه لا يوجد رئيس حكم مصر من جمال عبدالناصر، والسادات، ومبارك إلا وحذر من خطورة تنظيم الإخوان، مطالبا أن يكون هناك تاريخ مكتوب يطلع عليه الأجيال عن ما فعلته تلك الجماعة.
وطالب أن يكون هناك مشروع قومي لتوعية الأجيال القادمة بخطورة المرحلة، ويرفع من وعي المواطنين، ويسوق انجازاتنا، مضيفا أن مصر لم تشهد إنجازات من عهد الخديوي إسماعيل إلا في هذه السنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعد الزنط السيسي الدراسات الاستراتيجية الإخوان

أخبار تهمك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 41 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

سعد الزنط: مصر لم تشهد النقلة الحضارية الحالية منذ عهد الخديوي إسماعيل

مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: الشعب الإماراتي من أفضل الشعوب المحبة لمصر

"الزنط": ما حدث في مصر من تنمية لم يحدث منذ زمن الخديوي إسماعيل

سعد الزنط: نحتاج لثقافة تعطي منظومة وعي ممتدة لأجيال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status