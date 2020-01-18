Advertisements
Advertisements
Advertisements

فقدان 4 كوريين جنوبيين بعد انهيار جليدي في نيبال

السبت 18/يناير/2020 - 09:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، أن أربعة من موطنيها المسافرين قد فقدوا بعد أن وصل انهيار جليدي إلى طريق سياحي في نيبال، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الخارجية كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (05:15 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة في أنابورنا ماسيف.

وكما ورد، فإن الأشخاص المفقودون هم أربعة معلمين - رجلان وامرأتان - وصلوا إلى نيبال للعمل التطوعي.

وأخبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وكالة أنباء يونهاب، أن خمسة من أفراد الطاقم الآخرين لم يصابوا بأذى.

طلبت البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في نيبال من سلطات البلاد تنظيم عملية بحث في المنطقة التي ضربها الانهيار الجليدي.

وفي سياق منفصل، لقى 71 شخصا على الأقل حتفهم، يوم الثلاثاء 14 يناير، إثر انهيار جليدى بسبب هطول الأمطار والثلوج فى منطقة كشمير الباكستانية، فيما يؤكد المسؤولون استمرار المحاولات لإنقاذ العشرات من المفقودين أو المحاصرين.

ووفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكورارث، كان الانهيار الجليدى الضخم قد اجتاح المنازل فى منطقة نيلوم فى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 62 شخصا وفقدان العشرات.

ومن جانبه، قال راجا فاروق حيد، رئيس وزراء الشطر الباكستانى من كشمير، إن مروحيات ومركبات عسكرية والمئات من رجال الانقاذ يقومون اليوم بعملية بحث فى بحر من الطمى والصخور عن العشرات من المفقودين والمحاصرين.

وأشار حيدر إلى توقعات بأن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير من تقديراتنا، قائلاً: "مازلنا لا نعرف شيئا عن عدد المفقودين".

فيما أعلن مسؤولون بالشطر الهندى من الإقليم عن مصرع مالا يقل عن 4 جنود هنود، وخمسة مدنيين إثر انهيار جليدى منفصل، كما أوضحت الشرطة أنه تم انتشال 5 جثث بعدما طمر انهيار جليدى 9 جنود من سكان القرى فى منطقة جنديربال، مساء أمس الإثنين.

كما لقى 3 جنود حتفهم بعدما ضرب انهيار جليدى مركزا عسكريا فى منطقة كوبوارا، أمس الإثنين، وأسفر الحادث عن فقدان جندى وإصابة آخر، حسبما أعلنت مصادر بوزارة الدفاع.
Advertisements

أخبار تهمك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 43 دقيقة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status