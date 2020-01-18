بـ"هوت شورت وبروكة".. راندا البحيري في أحدث ظهور لها على إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة راندا البحيري، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت راندا في الصورة مرتدية هوت شورت، وتشيرت فوقة كارديجان قصير، وحذاء ذو كعب عالي ، وشعر مستعار،



ومؤخرا روجت الفنانة راندا البحيري لفيلمها الجديد" أسوار عالية"، عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وعلقت"راندا" الصورة :" فيلم أسوار عالية إنتاج الأستاذ شريف مندور إخراج هشام العيسوي قصة وسيناريو وحوار هشام العيسوي وامل صديق عفيفي موسيقي تامر كروان قريباً جداً بدور العرض بطولة رانيا يوسف أحمد العوضي راندا البحيري عبد العزيز مخيون انتصار محمد الصاوي.



آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مسلسل " الأخ الكبير" : حيث شاركت الفنانة راندا البحيري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز . وتدور أحداث المسلسل حول إطار درامي وإحتماعي، حول قصة شخص فقير يتواجد في حي فقير شعبي، بدعي"بولاق أبو العلا" ويمر بمراحل صعبة في حياته، ولكن يحاول التغلب عليها بإطلالة جذابة ومختلفة.



