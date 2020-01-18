Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي الحل الأول لأزمة سواريز في برشلونة

السبت 18/يناير/2020 - 09:16 ص
Advertisements
ميسي وسواريز
ميسي وسواريز
الفجر الرياضي
Advertisements
يحاول كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، تعويض غياب مهاجمه لويس سواريز، حيث يتطلع المدير الفني للبلوجرانا إلي دراسة كافة الحلول المتاحة أمامه لشغل مركز المهاجم الصريح حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيتين سيقرر التعاقد مع مهاجم جديد أو التغاضي عن الأمر وفقًا لأداء الفريق الكتالوني أمام غرناطة، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 20 من عمر الليجا.

ونوهت الصحيفة الكاتلونية أنه إذا لعب سيتين بخطة 4-3-3، فإن الخيار الأرجح أمامه هو الدفع بأنطوان جريزمان كرأس حربة، بينما يلعب ليونيل ميسي على اليمين، وأنسو فاتي يتواجد كجناح أيسر.

وأضافت الصحيفة اليوم السبت في تقريرها الذي رصد الأزمة التي يواجها المدير الفني الجديد، أنه لا يمكن استبعاد أن يكون ميسي مهاجمًا وهميًا، لكن في هذه الحالة سيشارك كارليس بيريز كجناح أيمن وجريزمان على اليسار.

أما في حالة أن يكون أنسو فاتي هو من يتواجد بالعمق، سيتم الدفع بميسي وجريزمان على الطرفين.

وأتمت الصحيفة أن سيتين يفكر في الدفع بأرتورو فيدال كلاعب رقم "9"، لكن لن يؤدي هذا الدور بشكل ثابت، حيث سيتم استغلاله لتشكيل ضغط كبير على المنافس، مع العودة لمساندة خط الوسط.

ومن المنتظر أن يغيب المهاجم لويس سواريز عن برشلونة لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة، ولذلك يبحث مسؤولو البارسا عن اللاعب المناسب لشغل المركز رقم "9".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي وسواريز ميسي كيكي ستين سواريز الكرة العالميو الدوري الاسباني الدوري

أخبار تهمك

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 14 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 15 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 4 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة جديدة لميركاتو مانشستر يونايتد الشتوي

منذ 41 دقيقة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي وسواريز يحرجان 16 فريقاً بالليجا

عاجل.. ميسي يسجل رقماً فريداً مع برشلونة بالدوري

خطوة جديدة من ميسي وسواريز تشعل أزمة مع جريزمان

مدافع إنتر ميلان يصلح بين ميسي وجريزمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status