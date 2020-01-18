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«بسبب الأحول الجوية».. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

السبت 18/يناير/2020 - 09:16 ص
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ميناء شرم الشيخ
ميناء شرم الشيخ
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-27 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1017 درجة، وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، بالإضافة إلى المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء شرم الشيخ موانئ الاحوال الجوية اليوم

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