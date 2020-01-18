Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

السبت 18/يناير/2020 - 09:05 ص
Advertisements
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولو الفريق الأحمر رفضوا فكرة التخلي عن صالح جمعة لاعب الفريق، على سبيل البيع النهائي، خوفاً من إنضمامه إلى نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم السبت أن قرار الأهلي بالموافقة على رحيل صالح جمعة معارًا، جاء بالتشاور بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي، عقب تأكيد رينيه فايلر المدير الفني عدم الحاجة لخدمات اللاعب في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر أن مسؤولو الأهلي قد علموا بوجود اتصالات شفهية بين الزمالك وصالح، خلال الأيام الماضية، رحب خلالها مسؤولو الأبيض بضم اللاعب حال رحل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي.

فيما قد أبلغ مسؤولو الأهلي اللاعب ووكيله بالبحث عن عرض داخل أو خارج مصر، على سبيل الإعارة، رافضين بيعه بشكل نهائي.

يذكر أن نادي الزمالك قد يرغب وبقوة في رد الدين للأهلي في صفقة انتقال محمود كهربا إلى المارد الأحمر، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، بداعي بطلان عقده.

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن، في وقت سابق، تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن مسبق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهربا صالح جمعة الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ أقل من ساعتين

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. صالح جمعة يعودة بقوة ويسجل هدف الأهلي الأول أمام شبين (فيديو)

عاجل.. الزمالك يغري صالح جمعة والأخير يرد بقوة!

صدمة قوية تفسد مخطط الزمالك لضم صالح جمعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status