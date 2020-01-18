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ساندي تستعد لطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحد"

السبت 18/يناير/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تستعد الفنانة الشابة ساندي، لطرح ألبومها الجديد "أتنين في واحد"، خلال الأيام القادمة، ونشرت ساندي صورة جديدة لها ترويجا للألبوم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقامت بالأعتذار لجمهورها بسبب تأخرها في طرح ألبومها،

قائله: "عارفه اني اتاخرت عليكم و استنتوني اكتر من سنه بس كان غصب عني و عديت بظروف صعبه جدا في الالبوم ده و تعبت اوي وعشان اتحدي الظروف و العكوسات اللي عديت بيها الشهور الاخيره ما كنتش بنام انا وكل اللي اشتغلو معايه عشان نطلع بعمل يليق بيكم و يعوضكم الوقت اللي استنيتوني فيه ويارب بعد التعب ده يعجبكم وأكون عن حسن".

وتفاعل معها سريعاً متابعيها ومحبيها بكتابة تعليقات إيجابية لها كالتالي:" الف مبروك، أخيرا دا أحلي خبر، الف مبروووك أن شاء الله يكسر الدنيا".

أغنية "ماتتسابش"

وقد طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنية "ماتتسابش" مؤخراً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من فيلم "عيش حياتك".

أغنية ماتتسابش من فيلم "عيش حياتك" التي شاركت في بطولتة ساندي بجانب النجم سامح حسين، وكانت حققت الأغنية نجاح كبير بعد طرحها في فيلم "عيش حياتك".

فريق عمل الأغنية

أغنية" ماتتسابش" لساندي، من ألحان: محمد يحيى، كلمات: باسم عادل، توزيع: إسلام زكي، جيتار: روكيت، بيز جيتار: رجب، مكساج: ماهر صلاح.

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