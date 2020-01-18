"ترامب" لـ آية الله خامنئي: توخى الحذر من كلماتك

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة من التغريدات على خطاب المرشد الإيراني الأعلى، آيةالله علي خامنئي، قائلًا، إن الاقتصاد الإيراني "آخذ في الانهيار، وأن شعبهم يعاني"، في حين حث "خامنئي" على "توخي الحذر الشديد من كلماته!".





ووصف الرئيس الأمريكي، المرشد الأعلى الإيراني بأنه "ليس الأعلى"، كما وصف مقاطع خطاب "خامنئي" يوم الجمعة التي تعاملت مع الولايات المتحدة وأوروبا بأنها "أشياء سيئة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





في خطوة محتملة لتعزيز تأثير تغريدة له، غرد "ترامب" على "تويتر"، مرة أخرى بعد لحظات، ولكن هذه المرة باللغة الفارسية، وحث القيادة الإيرانية على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى!".





وقال "ترامب"في تغريدته: "إن الشعب الإيراني النبيل - الذي يحب أمريكا - يستحق حكومة مهتمة بمساعدتهم على تحقيق أحلامهم أكثر من قتلهم للمطالبة بالاحترام. بدلاً من قيادة إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".





في خطبته يوم الجمعة، وصف "خامنئي" إدارة "ترامب" بأنهم "مهرجون"، وانتقد إسرائيل، ونعى "سليماني"، وأثنى على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.





شهد الأسبوع الأول من شهر يناير تصاعدًا حادًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن أعطى "ترامب" موافقة الرئيس على اغتيال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني.





واستبعد المسؤولين الأمريكيين، مرارًا وتكرارًا، الانسحاب الكامل من العراق. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستغادر "بشروطها".





بعد لحظات من اغتيال "سليماني"، تعهدت إيران بالانتقام. ورد ترامب بالتهديد باستهداف 52 موقعًا إيرانيًا ، بما في ذلك مواقع التراث الثقافي القومي.





وأعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، دعمه للحرس الثوري في خطبة نادرة يوم الجمعة بعد اعتراف الحرس الصريح بأنه أسقط بالخطأ طائرة ركاب مما أدى لخروج احتجاجات لأيام في الشوارع.





وقال "خامنئي"، في أول خطبة جمعة منذ ثماني سنوات، لآلاف الإيرانيين الذين كانوا يهتفون "الموت لأمريكا" إن الحرس الثوري يمكن أن ينقل معركته خارج حدود إيران، في رد فعل على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.





وقالت واشنطن إن أي تهديدات لن تؤدي إلا لمزيد من العزلة لإيران.



