Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ترامب" لـ آية الله خامنئي: توخى الحذر من كلماتك

السبت 18/يناير/2020 - 08:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة من التغريدات على خطاب المرشد الإيراني الأعلى، آيةالله علي خامنئي، قائلًا، إن الاقتصاد الإيراني "آخذ في الانهيار، وأن شعبهم يعاني"، في حين حث "خامنئي" على "توخي الحذر الشديد من كلماته!".

ووصف الرئيس الأمريكي، المرشد الأعلى الإيراني بأنه "ليس الأعلى"، كما وصف مقاطع خطاب "خامنئي" يوم الجمعة التي تعاملت مع الولايات المتحدة وأوروبا بأنها "أشياء سيئة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في خطوة محتملة لتعزيز تأثير تغريدة له، غرد "ترامب" على "تويتر"، مرة أخرى بعد لحظات، ولكن هذه المرة باللغة الفارسية، وحث القيادة الإيرانية على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

وقال "ترامب"في تغريدته: "إن الشعب الإيراني النبيل - الذي يحب أمريكا - يستحق حكومة مهتمة بمساعدتهم على تحقيق أحلامهم أكثر من قتلهم للمطالبة بالاحترام. بدلاً من قيادة إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

في خطبته يوم الجمعة، وصف "خامنئي" إدارة "ترامب" بأنهم "مهرجون"، وانتقد إسرائيل، ونعى "سليماني"، وأثنى على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

شهد الأسبوع الأول من شهر يناير تصاعدًا حادًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن أعطى "ترامب" موافقة الرئيس على اغتيال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني.

واستبعد المسؤولين الأمريكيين، مرارًا وتكرارًا، الانسحاب الكامل من العراق. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستغادر "بشروطها".

بعد لحظات من اغتيال "سليماني"، تعهدت إيران بالانتقام. ورد ترامب بالتهديد باستهداف 52 موقعًا إيرانيًا ، بما في ذلك مواقع التراث الثقافي القومي.

وأعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، دعمه للحرس الثوري في خطبة نادرة يوم الجمعة بعد اعتراف الحرس الصريح بأنه أسقط بالخطأ طائرة ركاب مما أدى لخروج احتجاجات لأيام في الشوارع.

وقال "خامنئي"، في أول خطبة جمعة منذ ثماني سنوات، لآلاف الإيرانيين الذين كانوا يهتفون "الموت لأمريكا" إن الحرس الثوري يمكن أن ينقل معركته خارج حدود إيران، في رد فعل على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وقالت واشنطن إن أي تهديدات لن تؤدي إلا لمزيد من العزلة لإيران.

وجاء خطاب خامنئي في وقت تحتدم فيه الأزمة لبلاده التي تجابه اضطرابات في الداخل وضغوطا متزايدة من الخارج.

Advertisements

أخبار تهمك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 13 ساعة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status