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"هتوحشنا ياعم يسا".. علي الطيب ينعي إبراهيم فرح برسالة مؤثرة

السبت 18/يناير/2020 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نعى الفنان علي الطيب الفنان الراحل إبراهيم فرح، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و نشر الفنان علي الطيب صورة للفنان الراحل إبراهيم فرح، وعلق على الصورة قائلاً :" إنا لله وإنا إليه راجعون..الفنان إبراهيم فرح في ذمةالله.. الله يرحمك يا عم إبراهيم و يحسن إليك يا راجل يا طيب..كنت بحب أتفرج عليك و حبيتك أكتر بعد ما اشتغلت معاك و ده كان من نصيبي و حظي الحلو إني أعرفك و أشتغل معاك يا أطيب و أجمل خلق الله.. و مافيش حد عرفك و محبش ضحكتك و وشك السمح.. الفاتحه على روحه الطيبة..هتوحشنا يا عم يسا".

وفي سياق آخر يُشار أن الفنان الراحل إبراهيم فرح سبق وتعاون مع الفنان علي الطيب في مسلسل "أهو دا اللي صار"،
والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي خلال الحقبة، من عام 1918 حتى عام 2018، والمسلسل من إخراج حاتم علي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، وأحمد داوود، روبي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل وباقه من ألمع النجوم.

يذكر أن شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي تعاقدت مع الفنان علي الطيب لينضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

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