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تعرف علي تطورات البنية التحتية بجامعة حلوان

السبت 18/يناير/2020 - 08:28 ص
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رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
أية حمروشي
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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة شهدت تطورات كثيفة في البنية التحتية، داخل الجامعة وخارجها،  لافتًا إلى أنه تم إنشاء معمل اختبارات الخيوط والأقمشة بكلية الاقتصاد المنزلي، بالإضافة لتطوير البنية التحتية لمعامل قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، فضلا عن تطوير معامل الكمبيوتر وتكنولوجيا الفئات الخاصة والإنتاج الفوتوغرافي والتليفزيوني بكلية التربية، 

وأضاف نجم، أنه تم إنشاء نظام تأمين ومراقبة بالكاميرات، ومصعد كهربائي في الظهير الخلفي لكلية التربية، ومشروع إعداد لوائح ومقررات بكالوريوس التكنولوجيا، وفقا للإطار المرجعى للمجلس الأعلى للجامعات بكلية التعليم الصناعي، بالإضافة لبعض المشاريع مثل: معمل تكنولوجيا ترشيد الطاقة، ومشروع إنشاء معمل معتمد لقياس الملوثات من عوادم وضوضاء السيارات، وتطوير معمل علم النفس للتدريب، وتقديم خدمات الدعم النفسي بكلية الآداب، وتطوير معمل قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، ومشروع إنشاء معمل ترجمة فورية بقسم اللغة الإنجليزية، وتحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الطفل بكلية التمريض.

وأشار إلى أن من ضمن المشاريع استكمال تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية بكلية التمريض، ومشروع تطوير البنية التحتية لملاعب كلية التربية الرياضية البنات بالجزيرة، وتحديث وصيانة البنية التحتية لصالة الجمباز ورفع كفاءة التأهيل البيئى، ومشروع الميكنة المعلوماتية لكلية الفنون الجميلة، وإنشاء وحدة إنتاجية للمجسمات، وتجهيز مبنى وحدة الأبحاث الإكلينيكية بكلية الطب.
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