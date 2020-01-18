Advertisements
Advertisements
Advertisements

على طريقة فيلم جوكر.. رجل يعترف على الهواء بارتكابه لجريمة قتل

السبت 18/يناير/2020 - 08:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

على طريقة فيلم جوكر، شهد التليفزيون الهندي حادث صادم بعد اعتراف شاب هندي بارتكابه لجريمة قتل على إحدى القنوات الهندية على الهواء مباشرة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب الهندي "مانيندر سينغ" البالغ من العمر 27 عام، ذهب بنفسه لقناة News18 الهندية المحلية للإعتراف بجريمته.

وقالت الصحيفة أن الشاب، طلب من المسئول عن التصوير بأني قوم باعتراف هام على الهواء مباشرة خلال البرنامج الإخباري للقناة.

وقوبل طلبه بالموافقة، واستضافت القناة الشاب الهندي، الذي اعترف أثناء البث الحي بأنه قتل حبيبته، بعد مواجهته لمشكلات مع اسرتها حالت بين اتمام زواجه بها.

وعقب نهاية الحلقة ألقت السلطات الهندي القبض رسميا على هذا الشاب، وقارنت الصحيفة هذا الحادث بمشهد مطابق له جاء ضمن أحداث فيلم جوكر، حين اعترفت شخصية جوكر على الهواء خلال استضافتها ببرنامج تليفزيوني بإرتكابه لجريمة قتل بحق عدد من الشباب بقطار الأنفاق.
Advertisements

أخبار تهمك

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 14 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 7 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ ساعتين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

06:21 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status