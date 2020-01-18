على طريقة فيلم جوكر.. رجل يعترف على الهواء بارتكابه لجريمة قتل



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب الهندي "مانيندر سينغ" البالغ من العمر 27 عام، ذهب بنفسه لقناة News18 الهندية المحلية للإعتراف بجريمته.



وقالت الصحيفة أن الشاب، طلب من المسئول عن التصوير بأني قوم باعتراف هام على الهواء مباشرة خلال البرنامج الإخباري للقناة.



وقوبل طلبه بالموافقة، واستضافت القناة الشاب الهندي، الذي اعترف أثناء البث الحي بأنه قتل حبيبته، بعد مواجهته لمشكلات مع اسرتها حالت بين اتمام زواجه بها.



وعقب نهاية الحلقة ألقت السلطات الهندي القبض رسميا على هذا الشاب، وقارنت الصحيفة هذا الحادث بمشهد مطابق له جاء ضمن أحداث فيلم جوكر، حين اعترفت شخصية جوكر على الهواء خلال استضافتها ببرنامج تليفزيوني بإرتكابه لجريمة قتل بحق عدد من الشباب بقطار الأنفاق.



على طريقة فيلم جوكر، شهد التليفزيون الهندي حادث صادم بعد اعتراف شاب هندي بارتكابه لجريمة قتل على إحدى القنوات الهندية على الهواء مباشرة.