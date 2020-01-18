تعرف على المنح التدريبية المقدمة من جامعة حلوان لطلابها

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تقدم منح تدريبية لطلابها بمختلف الكليات والأقسام، بسبب أن بعض الكليات داخل الجامعة تعتمد علي العملي بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لاتخلو أي كلية من التدريب العملي الأسبوعي أو الصيفي.





وأضاف نجم، في تصريح خاص إلى «الفجر»، أن التدريب الأسبوعي لطلاب كلية التربية الموسيقية أوالفنية من خلال تدريب الطلاب داخل المدارس، وكذلك كلية السياحة والفنادق من خلال تدريبهم في المطاعم والفنادق، من خلال البروتوكولات الخاصة التي عقدتها الجامعة من أجل مساعدة الطلاب، مثل: مطاعم «أمريكانا»، بالإضافة إلى أن كلية الفنون التطبيقية تقدم منح تدريب مجانية للطلاب، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريبية مجانية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة بالكلية، مشيرا إلى أن التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة، سيكون من خلال تدريبهم في المصانع.





وأشار إلى أن هناك نسبة 80 % إجمالي الكليات في جامعة حلوان توفر فرص تدريبية لطلابها وأبنائها بصورة أسبوعية أو موسمية صيفية، لأن تدريب الطلاب هي لائحة من لوائح الجامعة، يجب تنفيذها للطلاب من أجل تأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم ببعض البروتوكولات الخاصة لمساعدة الطلاب على تأهيل لسوق العمل، مثل: «مطاعم أمريكانا، وماكدونالديز»، وأيضًا بروتوكولات مع مصانع الأسمنت بحلوان.



