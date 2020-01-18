النصر والعدالة.. عدة مكاسب لـ "حمدالله" بعد التأهل

استطاع النصر أن يحقق الفوز أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الجمعة. فرصة لصدارة الهدافين عبدالرزاق حمدالله استطاع أن يسجل هدف فوز النصر، وبهذا فقد أصبح لديه 5 أهداف، ومع خروج تشارلز أندريا لاعب العدالة من المنافسة والذي يحتل الصدارة برصيد 8 أهداف، فأصبحت الفرصة سانحة أمامه لاحتلال صدارة هدافي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

استطاع النصر أن يحقق الفوز أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الجمعة. فرصة لصدارة الهدافين عبدالرزاق حمدالله استطاع أن يسجل هدف فوز النصر، وبهذا فقد أصبح لديه 5 أهداف، ومع خروج تشارلز أندريا لاعب العدالة من المنافسة والذي يحتل الصدارة برصيد 8 أهداف، فأصبحت الفرصة سانحة أمامه لاحتلال صدارة هدافي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.