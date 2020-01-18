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النصر والعدالة.. عدة مكاسب لـ "حمدالله" بعد التأهل

السبت 18/يناير/2020 - 08:21 ص
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حمدالله
حمدالله
أمل الحلفاوي
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استطاع النصر أن يحقق الفوز أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس الجمعة. فرصة لصدارة الهدافين عبدالرزاق حمدالله استطاع أن يسجل هدف فوز النصر، وبهذا فقد أصبح لديه 5 أهداف، ومع خروج تشارلز أندريا لاعب العدالة من المنافسة والذي يحتل الصدارة برصيد 8 أهداف، فأصبحت الفرصة سانحة أمامه لاحتلال صدارة هدافي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حمدالله يقترب من تحقيق رقم ناصر الشمراني في حال حقق حمدالله لقب هداف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للعام الثاني على التوالي، فإنه يتساوى مع ناصر الشمراني الذي حقققه عامي 2008 و 2009. إذ أن حمدالله قد حصد لقب هداف بطولة كأس الملك 2019، برصيد 14 هدف، قبل أن يخرج النصر من دور نصف النهائي.

بصمة في شباك جميع الأندية استطاع حمدالله أن يسجل في جميع الفرق التي لعب أمامها، إذ أنه نجح في زيارة 19 فريق من دوري المحترفين على مدار موسمين متتاليين.
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