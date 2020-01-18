"هنزل أقدم بلاغ".. أيمن بهجت قمر يهدد صناع مسرحية "انها حقا عائلة محترمة"





هاجم الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، صناع عمل مسرحية "أنها حقا عائلة محترمة" الجزء الثاني، للمخرجين كريم الكسار وسمير الكدواني، وذلك بعد طرح بوستر المسرحية التي ستقام على مسرح شو يوم 23 يناير الجاري.





وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مجموعه من التغريدات قائلًا:"‏أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي هي ميغة والا مولد وصاحبه غايب، أنا هنزل أقدم بلاغ في المسئولين عن العمل ده قلة أدب حقيقي".





وأضاف في تغريدة أخرى: "‏ده تاريخ والدي ومش مشاع اي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".





وتابع:" ‏تحديث.. دكتور خا لد عبد الجليل بلغني انهم ما أخدوش تصريح .. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين".

بهجت قمر

هو منتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، من أبرز أعماله "العيال كبرت، شارع محمد على، علشان خاطر عيونك، قضية عم أحمد، سيدتي الجميلة، مسرحية ريا وسكينه، الراقصة والطبال"، توفى سنة 1989 وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.





في سياق أخر يُشار أن مسلسل "فلانتينو" المرتقب عرضه في رمضان 2020 هو من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام،داليا البحيري، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،رانيا محمود ياسين،إلهام عبد البديع،وفاء صادق، هدى المفتي، بدرية طلبة،طارق الإبياري،سليمان عيد، محمد الكيلاني،ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.



