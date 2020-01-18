يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند بث مباشر اليوم 18-1-2020 في كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وتايلاند السبت 18/1/2020 في كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً، حيث يواصل منتخب السعودية تحت 23 عاماً رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الغالي، وذلك حينما يُلاقي منتخب تايلاند تحت 23 عاماً مستضيف هذه النسخة من البطولة في ظهر يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا فوزًا صعبًا أمام نظيره السوري بهدف وحيد، على ملعب تاماسات، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2023.