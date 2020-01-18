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كورة لايف Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني| نتيجة مباراة ريال مدريد الآن yallakora

السبت 18/يناير/2020 - 07:51 ص
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بوابة الفجر
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ث مباشر مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. يُعاني ريال مدريد من غياب ماركو أسينسيو وإدين هازارد بسبب الإصابة.


 كما هناك بعض الشكوك من لحاق كريم بنزيمة وسيرخيو راموس باللقاء بسبب الإصابة التي لحقت بهم ولم يتم تحدد مدة عودتهم حتى الآن. حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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