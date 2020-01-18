يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني kora live

مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر، وسوف يدخل فريق إشبيلية مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى.











