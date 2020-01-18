مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في الدوري الإسباني Real Madrid vs Sevilla live

تابع لايف مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق إشبيلية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.









ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد هدف واحد فقط لا غير في مرماه.