يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي kora live

رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.