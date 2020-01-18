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يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي kora live

السبت 18/يناير/2020 - 07:47 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تُذاع مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة
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