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يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر بدون تقطيع الآن| كورة لايف رابط ماتش أهلي جدة

السبت 18/يناير/2020 - 07:33 ص
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تابع لايف مباراة الأهلي والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الوحدة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي ستة أهداف في مرماه.

آخر إِستعدادات الوحدة قبل ملاقاة الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوحدة

مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوحدة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الوحدة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الوحدة في الفترة الماضية، نجح فريق الوحدة في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الوحدة خمسة أهداف أيضاً في مرماه.
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