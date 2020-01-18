الأهلي والوحدة.. جروس يستعيد عنصر هام في تشكيلة الفريق

موعد مباراة الأهلي والوحدة في كأس الملك وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والوحدة عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت مصر، والسابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش.





وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعد أن تمكن من الفوز على الفيحاء بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعد أن نجح في تخطي الرائد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.





وقد استعاد كريستيان جروس مدرب أهلي جدة، خدمات دجانيني تفاريس وذلك بعد تعافيه من إصابة الوتر الخلفي.





ومن المقرر أن يخوض جروس مواجهة الوحدة بالتشكيلة ذاتها التي خاض بها مباراة أبها مع إمكانية الزج بالألماني مارين منذ بداية اللقاء.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

المسيليم، يزيد البكر، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، يوسف بلايلي، دي سوزا، ساريتش، سلمان المؤشر، دجانيني تفاريس، عمر السومة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة

وسوف تنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي والوحدة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.