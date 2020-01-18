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عاصي الحلاني: "ذا فويس كيدز" أظهر شخصيتي الحقيقية

السبت 18/يناير/2020 - 06:47 ص
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بوابة الفجر
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أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز".

واعتبر خلال تصريحات صحفية أن هذا البرنامج أظهر شخصيته الحقيقية "كشخص صريح وواضح دائماً"، في ردود فعله سواء كان سعيداً أو غاضباً.

وأكد الحلاني أنه كمدرب يحاول ألا يكون قاسياً في توجيه الملاحظات للأطفال المشاركين بالبرنامج.

كما أكد أن علاقته جيدة مع المدربين الآخرين، واصفاً الفنان محمد حماقي بالخلوق، أما نانسي عجرم "فهي امرأة طيبة وعفوية وقريبة للقلب وتضفي جواً جميلاً على البرنامج"، حسب الحلاني.

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فنان عاصي الحلاني ذا فويس كيدز الفجر الفني

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