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كانتي ضحية رونالدو في 2019

السبت 18/يناير/2020 - 06:45 ص
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كانتي
كانتي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كشف عن التشكيل المثالي لعام 2019 والذي تم اختياره وفقًا للتصويت ولكن الخطة الموضوعة 4-2-4 وضعت المتابعين في حيرة، حيث تم إقحام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بشكل غريب على حساب الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي.

وكشفت صحفية ديلي ميل البريطانية أن هذا قد حدث لإيجاد مكان لرونالدو في فئة المهاجمين، حيث جاء النجم البرتغالي في المركز الرابع خلف كلا من ليونيل ميسي وساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وضع رونالدو لم يعجب مسئولي اليويفا فأقحموه في التشكيلة على حساب لاعب من خط الوسط وهو الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي والذي سقط ضحيته.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه كان يجب الكشف عن التشكيلة الاسبوع الماضي لكن اللعبة تسببت في التأخير وانهذا ليس جيدًا حقًا، حيث إنه تزوير وأن هذه هي شعبية رونالدو الوثيقة مع مسئولين من المستوى الرفيع داخل المنظمة ونتيجة لذلك تم تغيير التشكيل مما يجعلنا نتساءل ما الذي يمكن أن يصلوا إليه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يوجد في لاعبان من برشلونة في التشكيلة هما ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج وأنهم على عكس رونالدو لم يحتاجوا إلى أي صوت خارجي للتدخل في الاختيارات.
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