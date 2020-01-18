توري: ماني سيرحل إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل

أكد مادي توري رئيس نادي جينيراسيون السنغالي أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم وسيتجه إلى برشلونة أو ريال مدريد.





وأطلق مادي توري ومؤسس أكاديمية Generation Foot تصري حات محيرة بشأن مستقبل ساديو ماني النجم السنغالي ونجم ليفربول الإنجليزي.



وقال توري مؤسس أكاديمية Generation Foot في تصريحات نقلتها صحيفة Liverpool Echo البريطانية : "إن فوز ساديو بالكرة الذهبية الإفريقية سيدفعه إلى الفوز بالكرة الذهبية العالمية أيضًا هذا هو هدفه، أخبرني ماني دائمًا أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه عامه الأخير في الريدز وعليه الرحيل عن ليفربول والذهاب إلى برشلونة أو ريال مدريد".



وأكدت الصحيفة البريطانية أن توري وماني تربطهما علاقة رائعة، حيث دائمًا ما يقول إن نجم ليفربول إبنه وليس مجرد معلمًا أو مدربًا له في الصغر في الأكاديمية.