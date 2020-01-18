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شقيق بوجبا يؤكد اقترابه من ريال مدريد
السبت 18/يناير/2020 - 06:41 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه بالرغم من كل المعوقات التي تحول دون إتمام انتقال بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد إلا أن شقيقه ماتياس ما زال يؤمن بإمكانية انضمام أخيه إلى ريال مدريد على الرغم من تألق الأوروجواني فيدي فالفيردي نجم خط وسط الملكي.
وأكد ماتياس بوجبا شقيق بوجبا أنه ما زال واثقاً من إمكانية انتقال أخيه إلى ريال مدريد مشيراً إلى أن الأوروجواني فيدي فالفيردي لن يمنع بوجبا من الانضمام للملكي.
وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام القليلة الماضية أن إدارة ريال مدريد قد صرفت النظر عن التعاقد مع بول بوجبا بعد تألق الأوروجواني فيدي فالفيردي الملفت للأنظار هذا الموسم بالإضافة إلى كثرة إصابات النجم الفرنسي ومشاكله مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بالرغم من كل هذه المعوقات التي تحول دون إتمام الصفقة إلا أن ماتياس شقيق بول بوجبا ما زال يؤمن بإمكانية انضمام أخيه للملكي.
وقال ماتياس بوجبا في تصريحات لبرنامج شيرينجيتو الإسباني ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"هل يمنع فالفيردي شقيقي بوجبا من الانضمام للريال؟ لا، لا أعتقد ذلك، فهو بإمكانه مساعدته في الملعب ولكن لا يستطيع التنافس معه، يمكنهما اللعب سوياً؟ نعم بإمكانهما فعل ذلك".
وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر واحداً من أهم أهداف ريال مدريد في الفترة الماضية، حيث يعتبر الصفقة التي يحلم بها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحالي.
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