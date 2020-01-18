Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحفي يتوقع رحيل نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

السبت 18/يناير/2020 - 06:39 ص
Advertisements
باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
توقع جوليان لاورينس الصحفي في شبكة ESPN العالمية وخبير كرة القدم الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني مؤكدًا إمكانية الملكي بالفوز بخدمات النجم الشاب البالغ من العمر 21 عاما في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال لاورينس في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية : "من المؤلم بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكن هناك حتى إمكانية كبيرة (لمبابي أن ينتقل إلى مدريد). باريس سان جيرمان يحاول جديا أن يُجدد تعاقده مع مبابي، هم يريدون تأمين بقائه لعام إضافي رغم أن هناك فرصة لمغادرته هذا الصيف".

واختتم لاورينس تصريحاته قائلاً : "هذا هو حلم مبابي، أن يلعب لصالح ريال مدريد تحت قيادة زيدان. سيحدث ذلك في وقت ما، هل تحصل الصفقة في الصيف؟ آمل أن يكون هناك عام إضافي لبقائه في باريس".

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه سواء استمر مبابي مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي أم تحرك للإنضمام إلى ريال مدريد فإن النجم الشاب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده يقدم فعليا موسم مميز، حيث تمكن من تسجيل 21 هدفا وصنع 11 آخرين في 22 مباراة شارك فيها مع فريق العاصمة الفرنسية حتى الآن.

وأوضحت الشبكة العالمية أن تعاقد مبابي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى صيف هذا العام 2022 وأن القيمة السوقية لبطاقته تقدر بحوالي 200 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص بإحصائيات وأرقام نجوم كرة القدم.
Advertisements

أخبار تهمك

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 12 ساعة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ ساعة و 21 دقيقة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status