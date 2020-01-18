صحفي يتوقع رحيل نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

توقع جوليان لاورينس الصحفي في شبكة ESPN العالمية وخبير كرة القدم الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني مؤكدًا إمكانية الملكي بالفوز بخدمات النجم الشاب البالغ من ا

لعمر 21 عاما في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



وقال لاورينس في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية : "من المؤلم بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكن هناك حتى إمكانية كبيرة (لمبابي أن ينتقل إلى مدريد). باريس سان جيرمان يحاول جديا أن يُجدد تعاقده مع مبابي، هم يريدون تأمين بقائه لعام إضافي رغم أن هناك فرصة لمغادرته هذا الصيف".



واختتم لاورينس تصريحاته قائلاً : "هذا هو حلم مبابي، أن يلعب لصالح ريال مدريد تحت قيادة زيدان. سيحدث ذلك في وقت ما، هل تحصل الصفقة في الصيف؟ آمل أن يكون هناك عام إضافي لبقائه في باريس".



وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه سواء استمر مبابي مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي أم تحرك للإنضمام إلى ريال مدريد فإن النجم الشاب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده يقدم فعليا موسم مميز، حيث تمكن من تسجيل 21 هدفا وصنع 11 آخرين في 22 مباراة شارك فيها مع فريق العاصمة الفرنسية حتى الآن.