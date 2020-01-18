Advertisements
أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً
السبت 18/يناير/2020 - 06:38 ص
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
يرفض المغربي وليد أزارو نجم الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ويتمسك اللاعب بفسخ تعاقده بشكل نهائي من أجل الرحيل خلال يناير الجاري.
ويسعي مسئولو النادي الأهلي لإعارة وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل افساح مكان في قائمة الفريق لقيد اللاعب الجديد السنغالي أليو بادجي والذي انضم لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من نادي رابيد فيينا النمساوي.
ويرغب الأهلي في التخلص من "أزارو" لقيد السنغالي بادجي خاصة وأن قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي "مكتملة".
ويحاول النادي الأهلي إقناع المغربي وليد أزارو بالموافقة على اعارته لصفوف أحد الأندية السعودية خاصة بعدما أحضر مسئولي النادي عرضين من الدوري السعودي للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
ويتمسك المغربي "أزارو" بفسخ تعاقده مع الأهلي بشكل نهائي والحصول على جميع مستحقاته المالية من أجل الرحيل عن الفريق خلال شهر يناير الجاري.
وكان "أزارو" دخل في أزمة مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراة طنطا الأخيرة، وغاب اللاعب عن المران الجماعي للأحمر خلال الأيام الماضية مما دفع إدارة النادي لتوقيع عقوبة مالية عليه.
Advertisements