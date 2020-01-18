نجم إنترميلان يعلق على انتقاله لبرشلونة

علق الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي على الأنباء المتداولة حول رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد معه لقيادة هجوم الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





ويسعي مسئولو نادي برشلونة الإسباني الحصول على خدمات الأرجنتيني "مارتينيز"، ل يكون بديلا للأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق الحالي في قيادة هجوم الفريق، بعدما تقدم سن الأخير وأصبح قريبًا من الاعتزال أو الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال الفترة القادمة.





وأكد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف انتر ميلان خلال الفترة الحالية.



وقال "مارتينيز" في تصريحات صحفية: " أنا سعيد جدًا في انتر ميلان، واقاتل من أجل قميص الفريق الجميع هنا يحبونني، وأنا مرتاح للغاية مع الفريق الإيطالي ولا أفكر في الرحيل حاليًا".





وعن أنباء انضمامه لبرشلونة قال: " اذا كانت تلك الأنباء صحيحة وهناك اهتمامًا بالفعل من نادي برشلونة للتعاقد معي هذا الأمر بالتأكيد يسعدني لأنه يؤكد أنني اظهر بشكل جيد واسير في الطريق الصحيح وعلي الاستمرار بنفس الأداء، لكنني مرتاح وسعيد مع الانتر".





وأكد على أهمية انضمامه لمنتخب الأرجنتين واللعب بجوار النجوم الكبار مثل ميسي وأجويرو، مشددًا أنه يتمني نجاحات مثل الذي حققها الثنائي رفقة منتخب التانجو.